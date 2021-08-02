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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belli oldu.

Şampiyonlar Ligi elemelerinden elenen ve UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johstone ile eşleşen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off etabında Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak.

Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak Fenerbahçe ise Neftçi Bakü-Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turu maçları Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.