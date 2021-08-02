Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belli oldu.
Şampiyonlar Ligi elemelerinden elenen ve UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johstone ile eşleşen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off etabında Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak.
Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak Fenerbahçe ise Neftçi Bakü-Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turu maçları Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.