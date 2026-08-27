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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakipleri kim? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kim? Maçlar ne zaman oynanacak?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Monako'da gerçekleştirildi. Kuraya 3. torbadan katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 8'er rakibi netleşti.

Fenerbahçe'nin rakipleri:

1. Atletico Madrid
2. Liverpool
3. Aston Villa
4. Roma
5. Shakhtar Donetsk
6. Villarreal
7. Slavia Prag
8. LASK Linz

Galatasaray'ın rakipleri:

1. Barselona
2. Paris Saint-Germain
3. Aston Villa
4. Sporting Lizbon
5. Feyenoord 
6. Lille
7. Stuttgart
8. AEK

Kaynak: HABER MERKEZİ
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