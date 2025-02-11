Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında düdük çalacak hakemler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Anderlecht maçında Karadağlı Nikola Dabanovic, AZ Alkmaar - Galatasaray karşılaşmasında ise Portekizli Joao Pinheiro düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahaya çıkacak temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe - Anderlecht karşılaşmasını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Aynı gün saat 23.00'te oynanacak AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesinde ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.