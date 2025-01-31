Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe ise Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak.

Türk takımlarının olası rakipleri

Galatasaray, play-off turunu geçmesi halinde son 16'da İngiltere'nin iki devinden biriyle, Manchester United veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ise rakibini elemesi durumunda son 16'da Yunan ekibi Olympiakos ya da İskoç temsilcisi Rangers ile mücadele etmesi bekleniyor.

Play-Off turu ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçları 13 Şubat'ta oynanacakken, rövanş karşılaşmaları 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Play-Off eşleşmeleri

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda gerçekleşecek eşleşmeler:

• Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)

• AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray

• Twente (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)

• PAOK (Yunanistan) - FCSB (Romanya)

• Union Saint-Gilloise (Belçika) - Ajax (Hollanda)

• Midtjylland (Danimarka) - Real Sociedad (İspanya)

• Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya)

• Porto (Portekiz) - Roma (İtalya)