Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Listeleri Açıklandı! İşte güncel UEFA Avrupa Ligi kadroları

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off aşamasına yükselen Fenerbahçe ve Galatasaray, kadro güncellemelerini tamamladı. Fenerbahçe, Anderson Talisca, Filip Kostic ve Milan Skriniar'ı UEFA listesine eklerken, Galatasaray ise Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray UEFA Avrupa ligi kadrosu

UEFA'ya bildirilen yeni kadroda, Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'un yer almaması dikkat çekti. Teknik heyetin tercihiyle listeden çıkarılan bu isimlerin yerine Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta eklendi.

Galatasaray’ın UEFA'ya bildirdiği yeni liste şu şekilde:

A Listesi: Fernando Muslera, Günay Güvenç, İsmail Yakup, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Roland Sallai, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata.

B Listesi: Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Enes Büyük, Kadir Subaşı, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş ve Efe Akman.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde de önemli değişiklikler yapıldı. Anderson Talisca, Filip Kostic ve Milan Skriniar listeye eklenirken, Samet Akaydin, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin UEFA'ya bildirdiği yeni liste şu şekilde:

A Listesi: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakoviç, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Mert Müldür, Filip Kostic, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Anderson Talisca, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

B Listesi: Engin Can Biterge, Boran Eligüzel, Yusuf Akçiçek, Zeki Dursun, Yiğit Ekiz, Kaan Akyazı, Şükür Toğrak, Yasir Boz.