Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.
Futbolda son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 20, 2021
Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/pljRJVV3Tg