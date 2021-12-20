Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti

Futbolda son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.