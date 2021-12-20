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Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Futbolda son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler
futbol