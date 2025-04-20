Fenerbahçe, Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Lorant'ın kariyerine yer verilerek, "Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2002 yılında Futbol Takımımızın başında bulunan Alman teknik adam, 30 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde çok sayıda takım çalıştırdı. Oyunculuk kariyerinde ise Eintracht Frankfurt ve Rot-Weiss Essen ağırlıklı olmak üzere Borussia Dortmund, FC Saarbrücken, Hannover 96, Schalke 04 formalarını giyen Lorant, Bundesliga’da 325 maça çıktı. Frankfurt formasıyla UEFA Kupası zaferi yaşayan Werner Lorant’ın kariyerinde Almanya Kupası Şampiyonluğu da bulunuyor. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.