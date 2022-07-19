Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıtıyor
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları düzenlenen lansmanla taraftarların beğenisine sunuldu. Puma tarafından tasarlanan formalarda logo detayı dikkat çekti.
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Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin giyeceği formalar Ülker Sports Arena'da düzenlenen etkinlikle tanıtılırken, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde düzenlenen etkinlikte tanıtılan formalar taraftarların beğenisini topladı.
2022-2023 sezonunda kullanılacak formalarda armanın üzerinde yıldızlara yer verilmedi.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon formalarının en geç 1 saat içinde hem Fenerium online mağazalarından, hem de Fenerium mağazalarından satışa sunulması bekleniyor.