Fenerbahçe yeni sezonu 6 Temmuz'da açıyor

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu için hazırlık programını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, sezonu 6 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da açacak. İlk iki gün sağlık kontrolleri ve testlerle geçecek, ardından Jose Mourinho yönetiminde 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ilk antrenman yapılacak.

Fenerbahçe ilk hazırlık kampını nerede yapacak?

Takım, 14 Temmuz’a kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Bu sürecin ardından Fenerbahçe, yurt dışı kampı için Portekiz’e gidecek ve burada hem antrenman yapacak hem de dört hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı oynayacak?

Portekiz kampı kapsamında Fenerbahçe’nin hazırlık maçı takvimi şu şekilde:

17 Temmuz: Portimonense

20 Temmuz: Sunderland

23 Temmuz: Al-Ittihad

26 Temmuz: Benfica

Hazırlık kampını tamamlayacak olan Fenerbahçe, 27 Temmuz’da İstanbul’a dönecek.

Jose Mourinho’nun gelişiyle birlikte taraftarlar tarafından büyük heyecanla beklenen yeni sezon hazırlıkları, hem fiziksel gelişim hem de taktik uyum açısından önem taşıyor. Benfica ve Al-Ittihad gibi güçlü rakiplerle oynanacak maçlar, sezon öncesi takımın durumu hakkında fikir verecek.