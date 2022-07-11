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Fenerbahçe, yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe, milli futbolcu Tiago Çukur'un transferi için prensip anlaşmasına vard

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Fenerbahçe, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.