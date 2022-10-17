Fenerbahçe yenilmezlik serisini sürdürdü: 2-0

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 3. dakikada Mitchy Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+1. dakikada Diego Rossi'nin golleriyle 3-0 gibi net bir skorla geçti.

Ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve bu sürede kaybetmeyen Fenerbahçe, puanını da 20'ye çıkarttı ve averajla 2. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 7 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.

Son 9 resmi maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, son 9 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.

Deplasmanda 2 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç aradan sonra galip geldi. Konyaspor'a 1-0 kaybeden, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, ligde 2 maç sonra dış sahada hem golle tanıştı hem de 3 puan hasretini bitirdi.