Fenerbahçe yıldız ismi resmen duyurdu: İstanbul'a yola çıktı
Fenerbahçe orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan kulübü Lazio'nun ve Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin yola çıktığı öğrenildi. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek ve takımla çalışmalara başlayacak.
Fenerbahçe'de orta saha transferinde Fransız yıldız orta saha Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı.
Guendouzi Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Dün akşam Lazio taraftarlarına veda eden oyuncu, 13.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması beklenirken Süper Kupa'da Galatasaray maçında da kadroda olması bekleniyor.
Fenerbahçe oyuncuyu resmen duyurdu
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yöneticilerin ve yıldız oyuncunun yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir" notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.
