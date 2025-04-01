Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı'dan yerli hakem çıkışı

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edecekleri derbi öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, 20:45’te Ülker Stadyumu’nda oynanacak maça hakem Cihan Aydın'ın atanmasını eleştirdi.

Fenerbahçe yöneticisi, maçlarında yabancı hakem istediklerini söylediklerini anımsatarak Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına sözü getirdi.

Ilıcalı şunları kaydetti: "İbrahim Hatipoğlu, dün enteresan bir açıklama yaptı. Hatta skandal açıklama yaptı. Kendisi 'Bizim iç sahada avantajımız vardı, rakibimiz algı ve gündem yaratarak bu avantajı elimizden aldı ve yabancı hakem geldi.' diyor. Galatasaray'ın hakem konusunda nasıl bir avantajı vardı? Biz de 2 yıldır bunu söylüyoruz. 'İç sahada hakemler, Galatasaray'a adil davranmıyor.' diyorduk. Bir Galatasaraylı yönetici, bunları söylediğinde bizi doğrulamış oluyor. Biz, iç sahamızda da yabancı hakem istiyoruz. Siz, 'İç sahada yerli hakem avantajımız var.' dediğiniz anda hakemler üzerinde baskı yarattığınızı itiraf ediyorsunuz."

'Aba altından sopa gösteriyor olabilir misiniz?'

Fenerbahçe yöneticisi, hakem Cihan Aydın'ın görevlendirilmesi hakkında şu ifadelerini kullandı: "'Galatasaray' kullanıcı adıyla toplantıya katılan bir hakem var. Biz, bu hakemi derbi için tercih etmiş olamayız. Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten hakem gelmişti. Buna itiraz ettiler. Şimdi yerli hakem geliyor. Bunu da istemiyorlar. Çünkü 'Galatasaray' kullanıcı adı ile toplantıya katılmış. Acaba hakem üzerinde baskı yaratmaya çalışıyor olabilir misiniz? Daha önce itiraz etmediğiniz bir konuda itiraz ederek hakemin kafasını karıştırmaya çalışıyor olabilir misiniz? Büyük ihtimalle Galatasaraylı olan hakem kardeşimizi 'Bak sakın Fenerbahçe lehine bir davranışta bulunma.' diyerek aba altından sopa gösteriyor olabilir misiniz?"