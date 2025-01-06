Fenerbahçe yönetiminden Hatayspor maçı sonrası acil toplantı kararı!

Fenerbahçe, Süper Lig’de dün oynadığı Hatayspor karşılaşmasından 2-1 galip ayrılmasına rağmen, hakem kararlarına yönelik tepkilerle gündeme oturdu. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, bugün bir araya gelerek "acil durum toplantısı" gerçekleştirecek.

Toplantıda son dönemde sıkça tartışma konusu olan hakem hatalarının yanı sıra kulübün genel gündeminin de ele alınması planlanıyor.

Acun Ilıcalı'dan sert tepki

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolundaki hakem hatalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. Türkiye’de adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu an Türkiye’de futbolda adalet yok.”

Fenerbahçe yönetiminin, hem kulübün duruşunu güçlendirecek adımlar atması hem de hakem kararlarına ilişkin sert bir açıklama yapması bekleniyor.

Hakem performansları gündemde

Son dönemde Süper Lig’de yaşanan hakem hataları, birçok kulübün tepkisini çekerken, Fenerbahçe’nin bu konuda daha aktif bir duruş sergileyeceği ifade ediliyor. Bugünkü toplantının ardından alınacak kararlar, yalnızca Fenerbahçe camiası için değil, Türk futbol kamuoyu için de dikkatle takip edilecek.