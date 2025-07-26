Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun olağan toplantısı, İstanbul Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya kulüp başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım, başkan adayı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasıyla açıldı.

"3 Temmuz'da kim nerede duruyordu, unutmayın"

Mosturoğlu, konuşmasında 3 Temmuz 2011’de başlayan kumpas sürecine değinerek, aradan geçen 14 yıla rağmen mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Mosturoğlu, “14 yıldır kararlılıkla mücadelemiz sürüyor. Yolumuz uzun ancak hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden şüpheniz olmasın” dedi.

O dönem yaşananlara ve camia içindeki kırılmalara dikkat çeken Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“3 Temmuz'da camiamızın fertleri, amansız saldırılara karşı sarı-lacivertli duvarı örerken, o dönem bizden olduğunu sandıklarımız hangi pozisyonları almıştı? Bunu bir turnusol kağıdı olarak düşünün. Kişilerle ilgili yapacağınız değerlendirmede bunu kullanın.”

“Camiamızın kahraman fertlerine şükran borçluyuz”

FETÖ’nün kumpas sürecine karşı mücadele eden Fenerbahçelileri de unutmayan Mosturoğlu, “Canları kadar sevdikleri Fenerbahçe Spor Kulübüne kurulan kumpasa karşı, hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden, ‘Dokunma yanarsın’ denen, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olan karanlık güçlere karşı direnen ve onları geri çekilmek zorunda bırakan camiamızın kahraman fertlerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

19 Temmuz hatırlatması

Konuşmasında Fenerbahçeliler Günü’ne de değinen Mosturoğlu, “19 Temmuz’da Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladık. Sonsuza dek yaşa Fenerbahçe” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.