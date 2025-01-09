Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın 2. dakikasında Cenk Tosun'un pasında En-Nesyri'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki en erken golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, 27. dakikada farkı 2'ye çıkarırken ilk yarının uzatma dakikalarında Bartuğ Elmaz'ın golü skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarıda skoru koruyan sarı-lacivertli ekip, kupaya gabiytle başlangıç yaptı.

İlk kez 11'de başlayan 3 isimden gol katkısı

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun, Kasımpaşa karşısında skora katkı vermeyi başardı.

Cenk Tosun, maçın 2. dakikasında En-Nesyri'nin golünde yaptığı asistle takımının öne geçmesine katkı sağlarken, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz da gol kaydeden isimler oldu.

Mert Müldür'ün pasında yakın mesafeden düzgün vuruşla fileleri havalandıran Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren Bartuğ Elmaz da Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer asist yapmıştı.

Mert Hakan Yandaş 7 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olurken 7 maç aradan sonra sahada görev yaptı.

Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giydikten sonra sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ve Athletic Bilbao, Trendyol Süper Lig'de ise Gaziantep FK, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor maçlarında forma giyemedi.

Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilen ancak süre almayan Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında 46. dakikada Sebastian Szymanski'nin yerine oyuna girdi.

Genç oyuncu Muharrem Cizgili ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, 18 yaşındaki Muharrem Cizgili'ye ikinci yarıda şans verdi.

Sarı-lacivertli formayı kariyerinde ilk kez giyen genç oyuncu, müsabakanın 80. dakikasında Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu.