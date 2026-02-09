Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maçının sonucu ne? Fenerbahçe'nin gollerini kim attı?

Fenerbahçe zirve takibini bırakmadı
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Asensio’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın sağ çaprazdan vuruşunda Zuzek’e çarpan top oyun alanına geri döndü.
15. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, Zuzek’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada penaltıyı kullanan Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Kante’nin pasında topla buluşan Asensio, bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı ceza sahası içine yönelen Kerem’e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Velho’nun solundan filelerle buluştu. 2-0
33. dakikada Mert Müldür’ün sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda Zuzek’e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Göktan’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Metehan ön direğe inen topu kafayla kale alanına gönderdi. Kaleci Ederson’un sektirdiği meşin yuvarlağı sol çaprazdan Koita ağlara gönderdi. 3-1
69. dakikada Cihan’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önündeki Goutas’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
77. dakikada Asensio’nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak auta gitti.
89. dakikada Fred’in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Velho, sağ alt köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda çeldi.