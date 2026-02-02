Kocaelispor, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Kocaelispor, Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Fenerbahçe maçının sonucu ne? Fenerbahçe'nin puanı kaç oldu?

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada soldan Asensio'nun kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu kurtardı.
8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazdan Rivas'ın sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada sol kanattan Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe atışında kaleci Ederson'un uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayında buluşan Haidara'nın pasında Can Keleş’in şutunda top az farklı dışarı gitti.
45. dakikada Asensio’nun sol kanattan ortasında arka direkte En-Nesyri'nin şutu savunmadan döndü. Dönen topa Alvarez'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
45+1 dakikada Talisca'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Asensio’nun sert vuruşunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ kanattan topu ileri taşıyan Can Keleş’in ceza sahası içine yerden ortasında Petkovic gelişine vurdu. Ederson meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
60. dakikada Ahmet Oğuz’un sol köşeden kullandığı korner atışında Show kafayı vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.
75. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Semedo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu yerden altıpas içine gönderdi. Nene’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.