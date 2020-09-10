Fenerbahçe'de 12 futbolcu lisans bekliyor
Transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe'de yeni transferler lisans bekliyor.
TFF tarafından belirlenen harcama limitlerinden ötürü yeni transferlerine lisans çıkaramayan Sarı Kanaryalar'da gözler Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmada.
Sarı-lacivertli kulüp eğer anlaşma sağlayamazsa bu yaz gerçekleştirdiği transferleri ve yeni sözleşme imzaladığı Nabil Dirar, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi sezonun ilk maçında oynatamayacak.
Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın onaylanması halinde ise Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Enner Valencia, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'a lisans çıkarılacak.