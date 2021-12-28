  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'de 3 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
Takip Et

Fenerbahçe'de 3 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko, iki oyuncu ile bir teknik ekip çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan COVID-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler
fenerbahçe