Fenerbahçe'de 3 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Beko, iki oyuncu ile bir teknik ekip çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AA
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan COVID-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır." denildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
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