Fenerbahçe'de 4 oyuncu için sakatlık şoku

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dört oyuncunun da bugün manyetik rezonans (MR) görüntülemelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan kontroller sonucunda Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, kaleci Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma, Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma ve Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Oyuncular 10-14 gün takımdan ayrı kalacak

Oyuncuların tedavi süreçlerine başlandığı kaydedilirken, Anderson Talisca ile Çağlar Söyüncü'nün 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği, Jayden Oosterwolde ve Ederson'un ise 10 ila 14 gün takımdan ayrı kalacağı ifade edildi.