Fenerbahçe'de 4 oyuncu için sakatlık şoku
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlanan dört oyuncusunun sağlık durumunu açıkladı. MR sonuçlarına göre Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'nın arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilirken, Ederson ve Jayden Oosterwolde'de zorlanma belirlendi. Talisca ve Çağlar'ın 3-4 hafta, Oosterwolde ve Ederson'un ise 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dört oyuncunun da bugün manyetik rezonans (MR) görüntülemelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Yapılan kontroller sonucunda Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, kaleci Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma, Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma ve Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği aktarıldı.
Oyuncular 10-14 gün takımdan ayrı kalacak
Oyuncuların tedavi süreçlerine başlandığı kaydedilirken, Anderson Talisca ile Çağlar Söyüncü'nün 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği, Jayden Oosterwolde ve Ederson'un ise 10 ila 14 gün takımdan ayrı kalacağı ifade edildi.