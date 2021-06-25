Fenerbahçe'de aidatlar 500 TL oldu

Oy çokluğuyla alınan karardan sonra yaşanan gerginlik üzerine Başkan Ali Koç, tribündeki itirazda bulunan üyelerle görüştü. Koç, itiraz eden üyeleri sakınleştirdi.

Ali Koç oylama öncesinde ise, "121 kongre üyemizin imzaladığı bir önerge var. Sıkıntıları biliyorsunuz, aidat konusunu bizim belirlememiz yakışmıyor, sizler belirleyeceksiniz. Aidat konusunda 121 üye 250 lirayı öneriyor. Hassas bir konu biliyorum ama biz geldiğimizde durumların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Bize göre doğru rakam 500 liradır. Herhangi bir emrivaki de yapmak istemiyoruz. Bir rakamı oyladıktan sonra geriye dönüş yok." diye konuştu.