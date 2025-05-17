Kulüp içi siyasi krizlerle gündeme gelen Fenerbahçe'de başkanlık seçimi gündemi sürüyor.

Dün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Bu gelişmenin ardından, Fenerbahçe’yi seçime götürmek amacıyla başlatılan imza kampanyasında toplanan imza sayısı da ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre, kongre üyelerinin yürüttüğü kampanyada imza sayısı 5 bini geçti. Kampanyanın 8 bine ulaşması halinde, Fenerbahçe bir ay içinde olağanüstü seçimli kongreye gidecek.

Taraftarların istifa çağrılarıyla baskı altında kalan Başkan Ali Koç ve yönetimi, seçime gitme fikrine sıcak bakıyor. Ancak Ali Koç daha önce kongre talebine karşı olduklarını ve imzaların yeterli sayıya ulaşması halinde başkanlık için aday olmayacağını söylemişti.

Ayrıca Fenerbahçe’deki olası bir başkanlık seçiminde eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu kulüp başkanlığına talip olacaklarını açıklamıştı.