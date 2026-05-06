Fenerbahçe'de bir aday daha yarıştan çekildi

Fenerbahçe Kulübünde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Barış Göktürk, adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’a destek vereceğini duyurdu.

Açıklamalarda bulunan Göktürk, Fenerbahçe için yeni bir dönemin başladığını belirterek camianın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Aziz Yıldırım'a destek olacağını duyurdu

Göktürk, "Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe’nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe!" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum"

Sarı-lacivertli kulübün geleceğinin kişisel hedeflerin önünde tutulduğu bir sürece girildiğini aktaran Göktürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Aziz Yıldırım’a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi’nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Aydınlar da adaylıktan çekilmişti

İş insanı Mehmet Ali Aydınlar da dün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.