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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Sarı-lacivertlilerin Sloven futbolcusu Miha Zajc, Genoa'ya kiralandı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
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2019 yılının kış transfer döneminde Empoli'den 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Zajc, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.

Bu transfer döneminde Fortuna Sittard, Gent ve Genoa gibi takımların istediği 26 yaşındaki orta saha tercihini İtalya'dan yana kullandı ve Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Miha Zajc İtalyan ekibinde 30 maç oynarsa 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Fenerbahçe Genoa Miha Zajc

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