Fenerbahçe'de bir isimle daha yollar ayrıldı
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u Beerschot'a kiraladığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Beerschot'ta kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Sarı-lacivertli takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.
Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021
Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır.
Kendisine başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/b81UZXiZsS