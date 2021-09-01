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Fenerbahçe'de bir isimle daha yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u Beerschot'a kiraladığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Beerschot'ta kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.