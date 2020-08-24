ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Spor
  • Fenerbahçe'de bir oyuncu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de bir oyuncu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de bir oyuncu koronavirüse yakalandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı COVID tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap