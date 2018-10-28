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Fenerbahçe'de Cocu görevden alındı

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevden alındığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Cocu görevden alındı
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Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı teknik adamın görevden alındığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu, bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır." denildi.

Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla, Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı.

Kaynak: AA

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