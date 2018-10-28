Fenerbahçe'de Cocu görevden alındı
Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevden alındığını duyurdu.
Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı teknik adamın görevden alındığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu, bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır." denildi.
Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla, Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı.
Kaynak: AA