Fenerbahçe'de devre arası 2 futbolcu yolcu: Kulübün beklediği bonservis ücreti belli oldu

Fenerbahçe’nin iki önemli futbolcusu Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Edinilen bilgilere göre sarı-lacivertlilerin golcüsü En-Nesyri’nin kariyer hedefleri arasında Suudi Arabistan’da forma giymek.

"Faslı yıldıza henüz teklif gelmedi"

Şu an için Faslı yıldız adına kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmazken, olası bir teklifin gelmesi halinde Fenerbahçe yönetiminin seçeneği masaya yatıracağı ifade ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon 30 gol atan ve piyasası güçlü olan Faslı golcüyü 25 milyon euronun altında bir bedelle satmayı düşünmediği öne sürüldü.

Szymanski'den 10 milyon Euro beklentisi

Öte yandan Sebastian Szymanski’nin, tribünlerden gelen tepkilerden psikolojik olarak etkilendiği belirtildi. Hamzaoğlu, Polonyalı futbolcunun menajerinin alternatif takım arayışlarına başladığını aktarırken, Fenerbahçe’nin bu oyuncu için de 10 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı vurgulandı.

Öte yandan Süper Lig'in üçüncü sırasında bulunan akip, devre arası kadro güçlendirmesi bakımından kadrosuna bir santrafor ve bir kanat oyuncusu almayı planlıyor.