Fenerbahçe'de finansal tablo zayıfladı: Net kâr 9 milyon TL
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin 2025’in ilk yarısına ilişkin açıkladığı finansal sonuçlara göre, kârlılıkta sert gerilemeye yaşandı. Şirketin net kârı 9,3 milyon TL’de kalırken, geçen yılın aynı döneminde daha yüksek performans göstermişti.
Fenerbahçe Futbol A.Ş., 2025 yılına ait ilk altı aylık konsolide mali sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan tablolara göre şirket, dönemi 9.356.087 TL net kârla tamamladı.
Geçen yıla kıyasla kârlılık düştü
Finansal verilere göre, kârlılıkta geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin düşüş yaşandı. Şirket, 2024’ün ilk yarısında 775.475.775 TL net kâr açıklamıştı.
Galatasaray yüksek kâr açıklamıştı
Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk 6 aylık bölümünde 1.4 milyar TL kâr edildiğini dün KAP'a bildirmişti.