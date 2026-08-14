Fenerbahçe'de Fred dönemi sona erdi
Fenerbahçe, 3 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı orta saha Fred ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi feshedilen 33 yaşındaki futbolcunun Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor.
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Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli ekip, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
Ülkesine dönecek
Tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine Brezilya'nın köklü kulüplerinden Atletico Mineiro'da devam etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe formasını 3 sezon boyunca terleten Fred, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 129 resmi karşılaşmada 12 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA