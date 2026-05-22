Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin yönetim listesi açıklandı
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından paylaşılan listede iş dünyası ve spor camiasından dikkat çeken isimler yer aldı. Safi'nin asil yönetim kurulu listesinde 14 isim bulunurken, yedek üye listesi de kamuoyuyla paylaşıldı.
Yönetim kurulu asil üyeleri açıklandı
Açıklamaya göre Hakan Safi'nin yönetim kurulu asil üye listesinde şu isimler yer aldı:
Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım ve Taha Gökberk Doğan.
Yedek üyeler de duyuruldu
Yedek üye listesinde ise Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım ve Aras Bağ'ın yer aldığı bildirildi.