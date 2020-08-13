Fenerbahçe'de iki pozitif vaka

13 Ağustos 2020

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir oyuncu ve teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza COVID-19 tanı testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." denildi.