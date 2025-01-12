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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk imzasını İrfan Can Kahveci'ye attırdı. Sarı-lacivertliler, milli yıldızla 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, iç transferde İrfan Can Kahveci'yle sözleşme yeniledi.

Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

İrfan Can Kahveci'nin mevcut kontratı sezon sonunda bitiyordu.

29 yaşındaki futbolcu, 2020/21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den sarı-lacivertli kulübe transfer olmuştu.