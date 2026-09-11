Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de dün akşam Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
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Fenerbahçe Kulübü dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından istifa eden teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kabul etti.
Sarı-lacivertli kulübün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada, takımın başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt yer alacak.