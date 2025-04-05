Fenerbahçe'de Jose Mourinho tartışması: Tazminat ödenebilir!

Sezon başındaki iddiasını koruyamayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Büyük umutlarla takımın başına geçirilen Jose Mourinho ise beklenilen performansı sergileyemedi.

Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe, sadece Süper Lig'deki iddiasını koruyamaya çalışıyor.

Sarı lacivertli takımın özellikle Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a elenmesinin ardından, gözler bir kez daha takımın teknik direktörü Jose Mourinho'ya çevrildi.

Teknik adamın bu sezon sergilediği performans hem kulübü hem taraftarları ikiye böldü. Mourinho'nun hiçbir derbide galibiyet alamaması da kulüp yönetimini harekete geçirdi.

15 Milyon Euro tazminat ödenebilir

Sabah'ta yer alan haberine göre; Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Mourinho'nun performansını bir kez daha değerlendiren yönetim henüz bir karar almadı.

Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı sezon sonunda Süper Lig'de oluşacak tabloya göre yeniden değerlendirileceği konuşuluyor.

Yönetimin özellikle dikkat edeceği kriter ise Galatasaray ile arada oluşan puan farkı olacak.

Jose Mourinho'nun sarı lacivertli kulüple 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmede Mourinho için özel bir tazminat maddesi bulunmasa da sezon sonu takımdan ayrılması halinde 1 yıllık alacağı olacak.

Mourinho'nun ekibi de dahil edildiğinde bu rakamın yaklaşık 15 milyon Euro'yu bulması bekleniyor. Teknik adamın istifa etmesi halinde ise, yönetimin kalması konusunda bir adım atması beklenmiyor.

PFDK'ya sevk edilmişti

Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk dilmişti.

Mourinho, derbinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eliyle burnunu sıkmıştı.