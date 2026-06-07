Fenerbahçe'de kritik gün: Sadettin Saran oyunu kullandı
Fenerbahçe'de yeni yönetimin belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme heyecanı devam ediyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongrede, kulüp başkanı Sadettin Saran da sandık başına giderek tercihini yaptı.
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı sürerken, kulüp başkanı Sadettin Saran da sandık başına gitti.
Sarı-lacivertli kulüpte yeni yönetimin belirleneceği kongre, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştiriliyor.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu kongrede üyeler tercihlerini yapmak için sandığa gidiyor.
Genel kurul kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da oy verme işlemini tamamladı.
Saran açıklama yapmadı
Basın mensuplarına değerlendirmede bulunmayan Saran, işleminin ardından kongre alanından ayrıldı.