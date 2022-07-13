Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe, Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Özil'in Medipol Başakşehir'le anlaştığı duyuruldu.
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Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'i kadrosuna kattığını duyurdu.