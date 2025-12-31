Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, seçimli kongrenin takım ve transfer sürecini etkilememesi amacıyla sezonun son maçına göre planlanmasına karar verdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, seçimli genel kurulun zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde takım içindeki istikrar ve transfer sürecinin korunması ön planda tutuldu.

Sabuncuoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, sezon içerisinde ikinci kez seçimli genel kurul yapılması ihtimali, mevcut futbolcular ve transfer görüşmesi yapılan oyuncular arasında tedirginliğe yol açtı. Bu durumun kulüp içinde gündeme gelmesi üzerine konu, sportif direktör Devin Özek’e iletildi.

Sadettin Saran’ın, seçim sürecinin sportif performansı ve transfer çalışmalarını olumsuz etkilememesi adına kongrenin “sezonun son maçına göre” planlanmasını istediği öğrenildi. Bu yaklaşımın, hem futbolcular hem transfer görüşmesi yapılan oyuncular hem de teknik heyet tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.