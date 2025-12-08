Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao’nun teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi duyurusunda, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA