Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

27 Ocak 2018

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Vefa Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya üyelerin ilgisi yüksek oldu.

Toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Öte yandan, sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığını daha önce açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıda yerini aldı.

Toplantının başlangıcında üyelere hitap eden Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün olağan genel kurulunun, çoğunluk sağlanması halinde 26-27 Mayıs, aksi takdirde ise çoğunluğa bakılmaksızın 2-3 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe 228 milyon borçlu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında denetleme kurulu okundu.

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin borç alacak farkının 277 milyon 988 bin 720 lira olduğu ifade edildi.

Derneğin mevcut ve alacaklar toplamının 33 milyon 826 bin 762 lira olduğunu aktaran Yeşin, borçlar toplamının 311 milyon 815 bin 482 lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA