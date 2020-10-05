Fenerbahçe'de son gün hareketliliği
Son olarak Basel'den Kenan Ademi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağlıyor.
Transfer döneminde şu ana kadar 17 transfer yapan Sarı Kanaryalar, transferin son gününde Yunanistan ekibi PAOK'tan Pelkas'ın transferini bitirmek için çabalıyor.
NTV Spor'un haberine göre, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolllerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.
PAOK altyapısında yetişen 26 yaşındaki Pelkas, Yunan ekibinde 10 numaralı formayı giyiyor. Bu sezon 8 resmi maçta 2 gole imza atan Pelkas, PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı da görev yapmıştı.
Pelkas bugüne kadar Yunanistan Milli Takımı'nda da 15 maça çıktı.