Fenerbahçe'de sözleşme tartışmaları süren Osayi-Samuel, Galatasaray iddialarına son noktayı koydu

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'in geleceği ve Galatasaray’a transfer iddiaları gündemde büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği karar hakkında Osayi-Samuel’den net bir açıklama geldi.

Galatasaray'dan teklif iddiaları

Geçtiğimiz günlerde, Nijeryalı oyuncunun Galatasaray’dan yıllık iki buçuk milyon euro teklif aldığı ve bu teklifin Osayi-Samuel’in kararını etkileyebileceği iddiaları gündeme gelmişti. Menajeri Steven Beck’in Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmelerde bu teklifi aktardığı öne sürülmüştü.

"Fenerbahçe’ye asla ihanet etmem"

Osayi-Samuel, transfer söylentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Fenerbahçe’ye asla ihanet etmem, Türkiye’de başka bir takımda oynamam” diyerek Galatasaray iddialarını kesin bir dille yalanladı. Fenerbahçe taraftarına güvence veren bu açıklama, sarı-lacivertli camiada olumlu karşılandı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel’in geleceği hala merak edilirken, bu açıklamalarının ardından Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı. Transfer sezonunda adından söz ettireceği tahmin edilen Osayi-Samuel’in bu kararlı tutumu, Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırdı.