Fenerbahçe'de yeni dönem: Devin Özek futbol direktörü oldu
Fenerbahçe kulübü, reorganizasyon çalışmaları çerçevesinde Devin Özek’in futbol direktörlüğüne, Okan Özkan’ın ise futbol koordinatörlüğüne atandığını duyurdu.
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Fenerbahçe, Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek'i futbol direktörü olarak görevlendirdiğini açıkladı.
Yedi yılı aşkın süredir kulübün bünyesinde farklı departmanlarda yer alan ve son iki sezondur sportif direktör yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise futbol koordinatörlüğü görevine getirildi.