Fenerbahçe'den Asensio açıklaması: Ameliyat olacak

Fenerbahçe Futbol A Takımı Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun önümüzdeki hafta ameliyat olacağını açıkladı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise oyuncunun teknik direktör İsmail Kartal ile sorun yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti.

Asensio'nun sakatlığı ve tedavi sürecine ilişkin yapılan açıklamalarda, takım içindeki ilişkilere yönelik kamuoyuna yansıyan söylemler de ele alındı.

İsmail Kartal ile sorun yaşadığı iddialarına yanıt

Çetin, Asensio ile İsmail Kartal arasında büyük bir anlaşmazlık bulunduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimler olabiliyor, çokça söylemler, yazılanlar, çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Çetin'den takım içi birliktelik vurgusu

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasındaki iletişime de değinen Çetin, Başkan Aziz Yıldırım'ın bu konudaki yaklaşımını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Beklenti ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu futbol ortamında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine cevap verebilmek için 7/24 çalışmaktadır. Aynı şekilde İsmail Kartal hocamız, 28 kişilik kadroyu oluşturan oyuncu grubumuzla bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar. Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte."