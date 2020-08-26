Fenerbahçe'den bir transfer daha

26 Ağustos 2020

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u kadrosuna kattığını duyurdu.

İspanya'nın Las Palmas kulübünde forma giyen Uruguaylı savunmacı Lemos ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı. Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."

Transferinin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Lemos, "Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum." dedi.