Fenerbahçe'den Brighton'a Ferdi Kadıoğlu: Yedi sezon forma giydi, 200'den fazla maça çıktı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus bedeliyle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Ferdi Kadıoğlu transferinin ardından gözler futbolcunun kariyerine çevrildi.

Hollanda takımı NEC Nijmegen'den 2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi, önce U-21 takımıyla maça çıkarkan, A takım formasını ilk kez 20 Aralık 2018'de Giresunspor karşısında giydi. Süper Lig'deki ilk golünü ise 2019-2020 sezonundaki ilk maçında Gaziantep FK karşısında kaydetti.

İlk maçı Faroe Adaları'na karşı

Milli takımda Hollanda alt yaş kategorilerinin tamamında oynayan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'da ise Türkiye'yi seçti ve ilk maçına Haziran 2022'de Uluslar Ligi mücadelesi olan Faroe Adaları karşısında çıktı.

Ferdi Kadıoğlu, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda en fazla süre alan ismi oldu. Ferdi 37 maça çıkarken toplam 3 bin 328 dakika sahada kaldı. Bu müsabakaların tamamına 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

204 maçta oynadı

Ferdi, 2024 yılında piyasa değeri 30 milyon Euro'ya gelerek Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 204 resmi maçta forma giyerken, 18 gol, 22 asist yaptı. Ferdi, 2022-2023 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.