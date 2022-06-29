Fenerbahçe'den Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, Emre Mor ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiacos formalarını giyen Emre Mor, geçtiğimiz sezonu VavaCars Fatih Karagümrük'te geçirdi.

Kırmızı-siyahlı forma ile 26'sı ligde olmak üzere 29 maça çıkan Mor, takımına 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.