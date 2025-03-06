Fenerbahçe'den Galatasaray karşılaşması için yabancı hakem talebi

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki tesislerinde gerçekleşen kura çekimi sonucunda, çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Büyük derbinin 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında Ülker Stadı’nda oynanması planlanıyor.

"Bizim duruşumuz çok net, çok belli"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, kupadaki derbiye de yabancı hakem atanması gerektiğini dile getirdi. Belgü, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz" ifadelerini kullandı.

Önceki derbiyi Slavko Vincic yönetmişti

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetiminde oynanmıştı.