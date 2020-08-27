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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlanmasının ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme
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FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketinde Fenerbahçe yüzde 57,3 oy alarak, yüzde 42,7'de kalan Galatasaray'ın önünde birinci oldu.

Anketin sonuçlanması sonrası sarı-lacivertli kulüp, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Galatasaray FIFA

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